Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

Эксперты из Цзилиньского сельскохозяйственного научно-технологического колледжа в Китае рассказали, какие овощи и фрукты замедляют развитие возрастных заболеваний. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому способствует кверцетин – природное соединение, содержащееся в яблоках, луке, каперсах и зеленой фасоли.

Добавляется, что это биохимическое вещество группы флавоноидов. В природе он обеспечивает устойчивость растений к стрессовым воздействиям, укрепляет их клеточные стенки и стимулирует физиологические процессы.

В ходе опыта ученые оценили сведения ранее опубликованных работ и выяснили, что кверцетин обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Данное соединение регулирует клеточные процессы, предотвращающие повреждение тканей у человека, и влияет на ключевые сигнальные пути, участвующие в старении организма.

Указывается при этом, что данное вещество способно снижать риск развития сердечнососудистых заболеваний, остеопороза, инсульта, диабета, деменции и возрастных патологий глаз.

Также некоторые работы продемонстрировали, что модулируя воспаление, окислительный стресс и механизмы клеточной гибели, кверцетин может замедлять прогрессирование этих нарушений.

Ожидается, что новые технологии доставки и учет индивидуальных особенностей организма могут повысить усвоение и эффективность кверцетина.

