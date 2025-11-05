Хакеры по всему миру украли грузы на 35 млрд долларов

Хакеры проникают в транспортные компании и компании по грузоперевозкам, чтобы красть и продавать грузы на миллиарды долларов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Злоумышленники сотрудничают с организованными преступными группировками для совершения краж грузов, заявила компания Proofpoint.

Они в первую очередь нацелены на грузоперевозчиков и брокеров, компьютерные сети которых заражают инструментами, обеспечивающими удалённый доступ. Украденные грузы, вероятно, продаются через интернет.

«Это своего рода цепная реакция на всю экосистему: от кораблей, которые доставляют грузы в порты, до грузовиков, которые их забирают, а затем, в конечном итоге, и до потребителей», — сказала старший аналитик Proofpoint по анализу угроз Селена Ларсон.

Подобные преступления могут привести к серьёзным сбоям в цепочках поставок и обходиться компаниям в миллиарды долларов, так как преступники крадут всё: от энергетических напитков до электроники.

По данным Национального бюро борьбы со страховыми преступлениями, ежегодные потери от краж грузов составляют $35 млрд, а убытки от краж грузов, по прогнозам, вырастут ещё на 22% в 2025 году.

Ларсон и соавтор доклада, исследователь угроз Оле Вилладсен, впервые заметили преступную группу, осуществляющую кибератаки на грузоперевозчиков, в 2024 году, и с тех пор обнаружили доказательства того, что по крайней мере три отдельные группы использовали подобные методы. За последние два месяца исследователи зафиксировали почти два десятка подобных кампаний.

Одна из тактик, используемых группировками, — взлом досок объявлений о загрузке, торговых площадок, облегчающих бронирование услуг перевозчиков. Когда перевозчик отвечает на публикацию, хакеры отправляют электронное письмо со вредоносной ссылкой.

Наиболее уязвимыми товарами являются продукты питания и напитки. Ларсон отметил, что энергетические напитки часто крадут и отправляют за границу, поскольку некоторые из них запрещены или ограничены за пределами США.

Атаки, рассматриваемые в отчёте Proofpoint, связаны с кражей грузов в Северной Америке, утверждается, что это глобальная проблема. Точно неизвестно, откуда действуют хакеры, но, по словам Вилладсена, есть признаки того, что они могут находиться в России или Восточной Европе.

