Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Закон предусматривает:

— бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;

— для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания — 45 дней;

— работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:

— не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;

— вообще не состоят на воинском учете;

— не уточнили свои персональные данные;

— находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования — до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год.

Напомним, на портале «Дія» заработало новое бронирование.