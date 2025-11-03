Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

Александр Панько
03.11.25 16:40
375
Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Закон предусматривает:

— бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;

— для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания — 45 дней;

— работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:

— не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;

— вообще не состоят на воинском учете;

— не уточнили свои персональные данные;

— находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования — до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год.

Напомним, на портале «Дія» заработало новое бронирование.

Тэги: розыск, военный билет, бронирование

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы
03.11.25 21:57

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.11.25 16:21

Раскрыт секрет магнитных аномалий древней Земли

03.11.25 16:05

Гастроэнтеролог предупредила об опасности сухофруктов

03.11.25 15:49

Ученые разузнали кое-что пикантное

03.11.25 15:42

Найдена связь между бедностью и инсультом

03.11.25 15:23

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

03.11.25 14:34

В Карпатах нашли трупы двух мужчин

03.11.25 14:15

Украинцам рассказали, где в ближайшие дни пройдут дожди

03.11.25 14:01

Японцы рассказали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

03.11.25 13:44

Пленные северокорейцы, воевавшие против Украины, просятся в Южную Корею, — СМИ

03.11.25 15:23

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 09:24

В «Укрэнерго» обнародовали графики отключений на 3 ноября

03.11.25 09:23

Войну в Украине можно завершить за «пару месяцев», — Трамп

03.11.25 09:09

Трамп сделал ряд «ядерных» заявлений

31.10.25 14:21

У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 09:40

Президент вновь продлил военное положение и мобилизацию

31.10.25 09:28

В Киеве произошел взрыв на почте, есть раненые

31.10.25 09:19

«Укрэнерго» усилит отключения 31 октября

28.10.25 05:14

Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 11:19

Гастроэнтеролог предупредил о страшной опасности красного вина

29.10.25 10:24

Ученые объяснили, чем же полезны фильмы ужасов

28.10.25 09:39

Зеленский объяснил, как склонить Путина к переговорам с помощью Tomahawk, даже без ударов

28.10.25 11:15

В Киеве произошла кровавая стрельба – есть раненые

29.10.25 16:15

Ученые доказали, что творчество замедляет биологическое старение мозга

31.10.25 14:08

Зеленский спрогнозировал, каким будет дефицит российского бюджета в следующем году

31.10.25 15:43

Финны выявили неожиданную пользу танцев

29.10.25 14:18

Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди