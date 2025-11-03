Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.
Закон предусматривает:
— бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;
— для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания — 45 дней;
— работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.
Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:
— не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;
— вообще не состоят на воинском учете;
— не уточнили свои персональные данные;
— находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.
Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования — до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год.
Напомним, на портале «Дія» заработало новое бронирование.