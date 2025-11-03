Все разделы

Ученые разузнали кое-что пикантное

Агата Кловская
03.11.25 15:49
249
Ученые разузнали кое-что пикантное

Эксперты из университета Карачи в Пакистане узнали кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось выяснить, как распространенные формы физического взаимодействия между партнерами влияют на уровень удовольствия от секса и эмоциональную близость.

Ученые рассказали, что многие аспекты человеческой сексуальности остаются слабо изученными с точки зрения нейрофизиологии и психологии.

В своем опыте пакистанцы желали объединить данные о биологических реакциях, гормональных механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные контакты влияют на отношения внутри пары.

Говорится: «О человеческом поведении в интимной сфере много говорят в обществе, но научных данных о его физиологических и эмоциональных аспектах до сих пор недостаточно».

Добавляется: «Мы стремились рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюционной психологии и нейробиологии, без культурных стереотипов и оценочных суждений».

Сообщается, что первая часть эксперимента носила смешанный характер. В нем участвовали взрослые пары в возрасте от 18 до 50 лет. Исследователи сопоставили наблюдения и анкетные данные, чтобы установить, как телесные взаимодействия во время близости связаны с чувством удовлетворенностиот секса и доверием между партнерами.

Оказалось, что большинство добровольцев связывают такие формы контакта с повышением эмоциональной вовлеченности и ощущением безопасности. Подобные реакции сопровождались выбросом гормонов, отвечающих за социальную привязанность – окситоцина и пролактина.

Акцентируется внимание: «Мы были удивлены тем, насколько последовательно участники описывали чувство близости и спокойствия, возникающее во время телесного взаимодействия. Это говорит о недооцененной психологической составляющей, выходящей за рамки физиологических реакций».

Кроме этого были опрошены пять сотен мужчин и выяснилось, что телесный контакт приносит удовлетворение не только партнерше, однако и самому мужчине – усиливая чувство привязанности и эмоциональной связи.

Выдвинута версия, что этот эффект связан с активацией гормональных механизмов доверия и социального сближения.

Также в выборку вошли 120 женщин, чьи ответы продемонстрировали, что восприятие собственных телесных зон как источников нежности и доверия усиливает общее чувство близости и снижает тревожность.

Ранее стало известно, влияет ли брак на уровень счастья.

