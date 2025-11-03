Найдена связь между бедностью и инсультом

Эксперты из университета Тасмании в Австралии нашли связь между бедностью и инсультом. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с низким социально-экономическим статусом на 33% чаще переносят инсульт по сравнению с более обеспеченными слоями населения.

В ходе опыта ученые оценили медицинские данные жителей Тасмании (включая госпитализации и летальные исходы) за период 2007-2020-х годов.

Оказалось, что социальное положение напрямую связано с риском развития заболеваний сосудов. Люди с низким социально-экономическим статусом на треть чаще страдают от инсультов.

Австралийцы говорят, что у людей с низким уровнем дохода чаще встречаются гипертония, сердечные патологии, диабет и нарушения обмена веществ. Кроме этого у них чаще диагностируются болезни пищеварительной и иммунной систем, а иногда и онкологические заболевания, причем даже в молодом возрасте.

В чем же дело?

По словам специалистов, главную роль тут играет ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам.

Резюмируется, что выравнивание условий доступа к здравоохранению и расширение профилактики среди социально уязвимых групп может значительно снизить смертность от инсульта и других сердечнососудистых заболеваний.

