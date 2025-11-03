Раскрыт секрет магнитных аномалий древней Земли

Эксперты из Йельского университета в США узнали кое-что новое о прошлом нашей планеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что загадочные магнитные аномалии, наблюдавшиеся на Земле свыше полумиллиарда лет назад, могли быть вызваны формированием земного ядра.

Ученые объяснили, что говорится об эдиакарском периоде, то есть промежутке времени между 630 и 540 миллионами лет назад, когда в геологических породах зафиксировались необычные магнитные следы, которые указывали на якобы резкие и хаотичные перемещения материков, что казалось геологически невозможным.

Американцы сообщили, что их анализ древних слоев продемонстрировал следующее: изменения происходили не на протяжении миллионов лет, а в пределах нескольких тысячелетий, что свидетельствует о колебаниях самого магнитного поля, а не о движении литосферных плит.

Добавляется при этом, что даже при сильной нестабильности поле сохраняло общую структуру — оно не было полностью хаотичным.

Отмечается, что такие данные противоречат прежним гипотезам, в частности теории «истинного полярного блуждания», согласно которой внешняя кора и мантия Земли могли смещаться относительно полюсов.

В то же время, информируют специалисты, сравнение вулканических пород с осадочными выявило, что в среднем положения магнитных полюсов оставались стабильными и не подвергались катастрофическим сдвигам.

Предполагается, такая нестабильность могла быть связана с продолжающимся формированием земного ядра: в тот период оно еще не достигло современной структуры и устойчивости, что и вызывало необычные магнитные колебания.

