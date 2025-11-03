Гастроэнтеролог предупредила об опасности сухофруктов

Российский гастроэнтеролог Елена Пехотина предупредила об опасности сухофруктов. Медик поведала некоторые нюансы.

Она отмечает следующее: «Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы – консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции».

Подчеркивается также, что по причине высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуется есть при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30-40 граммов в день.

Добавляется, сухофрукты являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.

Резюмируется: «Они полезны при умеренном употреблении, особенно при анемии, сердечнососудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках».

