ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Финны выявили неожиданную пользу танцев

Финны выявили неожиданную пользу танцев

Автор: «Фраза»
31.10.25 15:43
176
Финны выявили неожиданную пользу танцев

Эксперты из университета Восточной Финляндии поведали о неожиданной пользе танцев. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они могут облегчать проявления депрессии, помогать понять ее причины и способствовать личностному росту.

Говорится: «Депрессия – серьезная проблема общественного здоровья, и существует острая необходимость в дополнительных методах терапии. Мы знаем, что физическая активность помогает, но включение выразительных элементов, таких как танец, делает процесс более привлекательным и глубоким».

Сообщается, что танцы снижают уровень гормонов стресса – кортизола и норадреналина, повышает уровень дофамина, связанного с удовольствием и мотивацией, а также способствуют развитию телесного осознания и служит способом выразить эмоции, которые трудно передать словами.

В опыте участвовали семь подростков с легкой или умеренной депрессией. Они создали цифровую танцевальную постановку, отражающую их желаемое будущее, используя импровизацию и 3D-захват движения, что дало возможность им наблюдать себя со стороны и осмыслить свое состояние.

Оказалось в итоге, что участие в проекте привело к снижению симптомов депрессии, повышению самооценки и способности осознавать и проживать телесные эмоции. Важным фактором стали атмосфера доверия, ощущение принадлежности и поддержки со стороны группы.

Акцентируется внимание: «Депрессия часто нарушает восприятие собственных телесных ощущений. То, что называется интероцепцией. Через танец участники смогли восстановить контакт с телом и ощутить свое «я» заново».

Подчеркивается, что возможность выразить свои чувства через танец и увидеть себя «со стороны» помогла подросткам лучше понять причины своего состояния и начать процесс самореализации.

Резюмируется: «Для участников это стало шагом к осмысленной, наполненной жизни. К ощущению цели и радости от собственного движения. Включение танцевальных форм искусства в программы психотерапии может стать перспективным направлением для поддержки людей с депрессивными расстройствами».

Ранее бразильцы научились вычислять депрессию за считанные минуты.

fraza.com
