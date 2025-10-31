Британцы рассказали, как появилась Луна

Эксперты из Имперского колледжа Лондона в Великобритании поведали, как появилась Луна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что новые компьютерные модели продемонстрировали, что она возникла после столкновения молодой Земли с протопланетой размером с Марс, которую астрономы называют Тея.

Добавляется, что такое столкновение не только породило Луну, но и запустило целую цепочку последствий, определивших эволюцию Земли.

Говорится: «Без Луны не было бы приливов, и, возможно, наши водные предки так и не выбрались бы на сушу».

Сообщается, что компьютерные модели, основанные на методе гидродинамики сглаженных частиц, позволяют ученым воссоздать ранние этапы формирования планет.

Отмечается: «Мы описываем систему миллионами частиц, каждая из которых представляет собой кусочек вещества. Суперкомпьютер рассчитывает, как они движутся и взаимодействуют под действием гравитации и давления».

Информируется, что данные симуляции демонстрируют, что без гигантского удара невозможно объяснить, как столь большое количество вещества могло быть выброшено на орбиту, чтобы сформировать Луну.

Британцы рассказали, что каждый год Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. Отслеживая это движение, исследователи могут восстанавливать историю ее орбиты и уточнять, как быстро вращалась Земля вскоре после столкновения.

В то же время, поверхность Луны почти не изменилась за миллиарды лет. В отличие от Земли, где все стирают ветра, вода и тектонические процессы. Это делает Луну таким себе хранилищем ранней истории Солнечной системы.

Резюмируется: «Это огромная головоломка с множеством деталей. Чтобы окончательно понять, как возникла Луна, нам нужно совершенствовать модели и продолжать изучать систему Земля-Луна».

Ранее ученые рассказали, где в нашей Солнечной системе может быть жизнь.