Медик объяснил, почему храпят дети

Российский медик Алигусейн Алиев рассказал, почему храпят дети. Это может говорить о проблеме.

По его словам, наиболее распространенной причиной детского храпа являются увеличенные аденоиды или небные миндалины, а нормальному дыханию могут мешать заболевания полости носа и глотки – аллергический или вазомоторный ринит, а также искривления перегородки.

Эксперт сказал: «Лечением таких состояний занимается врач-оториноларинголог. Однако причины храпа не всегда ограничиваются проблемами ЛОР-органов. Иногда требуется помощь других специалистов: ортодонта при нарушениях прикуса, эндокринолога при лишнем весе, а при врожденных аномалиях лица (так называемая волчья пасть) челюстно-лицевого хирурга».

Акцентируется внимание на том, что длительный храп нельзя считать безобидным явлением, поскольку он может вызвать ночную гипоксию, то есть состояние, при котором ткани и органы, в том числе мозг, испытывают нехватку кислорода.

