ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У земли обнаружили… память

У земли обнаружили… память

Агата Кловская
30.10.25 16:39
112
У земли обнаружили… память

Эксперты из Школы бионаук Ноттингемского университета в Великобритании и университета Канзаса в США сделали сенсационное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у земли тоже есть память.

Оказалось, что микробные сообщества в почве обладают «экологической памятью» — способностью сохранять следы прошлых климатических условий и использовать их для адаптации растений к новым стрессам.

Ученые говорят, что засухи становятся все более частыми и разрушительными из-за изменения климата, представляя угрозу для сельского хозяйства и природных экосистем.

Исследователи захотели узнать, как долговременные различия в уровне осадков влияют на состав почвенных микробов и, в свою очередь, на устойчивость растений к нехватке влаги.

С этой целью они оценили образцы почвы из шести прерий Канзаса, где количество дождей существенно различается, после чего выявили микроорганизмы и гены, связанные с историей осадков конкретных территорий, а потом проверили, как эти микробные наследия влияют на рост растений во время контролируемого эксперимента с засухой.

Выяснилось, что микробы из более сухих регионов помогали местной луговой траве лучше переносить засуху, но подобный эффекта не наблюдалось у кукурузы.

Информируется: «Почвенные микробные сообщества способны быстро адаптироваться к изменениям среды и помогать растениям справляться со стрессом, вызванным засухой. Более того, они могут помнить прошлые условия – это явление известно как экологическая память».

Добавляется: «Таких микробных наследий позволит создавать более устойчивые сельскохозяйственные системы и защищать экосистемы от климатических потрясений будущего».

Ожидается, что изучение микробной памяти может стать ключом к разработке климатоустойчивых культур, способных выживать в условиях глобального потепления и снижения уровня осадков.

Ранее ученых напугало стремительное развитие искусственного интеллекта.

