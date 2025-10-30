Стало известно, когда США и Китай подпишут торговое соглашение

США и Китай вышли на финишную прямую подписания торгового соглашения. Детали поведал американский министр финансов Скотт Бессент.

Он сказал: «Мы завершили работу над Куала-Лумпурским соглашением прошлой ночью, и ожидаем, что обмен подписями может состояться уже на следующей неделе».

Чиновник также отметил, что одной из ключевых частей соглашения станут масштабные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

Подчеркивается: «Речь идет о колоссальных объемах закупок сельхозпродукции, которые Пекин намерен осуществить в рамках этой сделки».

Резюмируется, что достигнутые договорённости станут важным шагом в укреплении экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

