Си заявил Трампу, что Китай «готов противостоять любым вызовам»

Китай «уверен в своей экономике» и в способности противостоять различного рода проблемам и рискам. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Пусан, сообщается в коммюнике переговоров двух лидеров, опубликованном МИД КНР.

«Экономика Китая демонстрирует хорошие темпы развития: рост за первые три квартала этого года составил 5,2%, а объем импорта и экспорта товаров в глобальном масштабе вырос на 4%», — заверил Си.

Он также утверждал, что такие положительные результаты достигнуты несмотря на внутренние и внешние трудности и дались его стране нелегко.

«Китайская экономика — это огромный океан, с значительными масштабами, устойчивостью и потенциалом. Мы имеем уверенность и способность справиться с любыми рисками и вызовами», — добавил Си.

Однако Китай выступает за общий развитие всех стран и никогда не имел намерения соревноваться за мировое господство с какой-либо державой, заявил глава китайского правящего режима.

«Мы никогда не хотели бросать вызов или заменять кого-либо. Вместо этого мы сосредоточились на том, чтобы вести свой собственный бизнес, быть лучшей версией самих себя и делиться возможностями развития ос странами по всему миру», — резюмировал свою речь Си.

Напомним, Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине.