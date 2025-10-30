Вашингтон объяснил сокращение американских войск в Европе

Командование армии Соединенных Штатов в Европе и Африке подтвердило планы по передислокации части военного контингента из Европы. Об этом говорится в заявлении командования.

Вашингтон анонсировал передислокацию 2-й боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии на базу в штате Кентукки. Передислокация состоится в рамках «тщательно спланированного процесса», инициированного Пентагоном.

«Это не означает вывод американских войск из Европы или ослабление обязательств перед НАТО и по статье 5 Североатлантического договора. Наоборот, это положительный знак роста потенциала и ответственности Европы», — говорится в заявлении.

Командование подчеркнуло, что изменение в размещении американских военных сил «не изменит ситуацию с безопасностью в Европе».

Напомним, в НАТО подтвердили вывод войск США из Европы.