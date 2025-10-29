Стало известно, как лучше всего готовить яйца

Российский нутрициолог Мила Масленникова поведала о том, как лучше всего готовить яйца. Тут есть свои нюансы.

Специалисты по питанию говорит: «Способы приготовления для сохранения питательных свойств должны быть максимально щадящими: всмятку, пашот, глазунья – на нерафинированном масле или без него».

Добавляется, что в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты и жиры и, чтобы сохранить пищевую ценность, не стоит подвергать продукт длительной температурной обработке.

Подчеркивается: «Это максимально полезный продукт по своему составу, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты, жиры: холин и лецитин, необходимые мозгу и печени, витамины группы В, жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К2), микроэлементы (железо, калий, селен, цинк и другие)».

Впрочем, сообщается, что вовсе пренебрегать температурной обработкой не следует, так как лучше белок усваивается в термообработанном виде, чем в сыром.

