В Чернобыльской зоне заметили очень странных собак

Необычных собак с синей шерстью заметили в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund информирует издание Daily Mail.

Сообщается, что специалисты зафиксировали несколько стай псов, среди которых были особи с полностью синей шерстью.

Добавляется, что, несмотря на тревожный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.

Эксперты выдвинули версию, что сто необычный цвет шерсти может быть связан с воздействием химических веществ.

Примечательно, что ранее проведенные исследования показали, что местные собаки за годы после аварии на ЧАЭС приобрели генетические особенности, включая устойчивость к радиации и тяжелым металлам.

Говорится, что эти собаки являются потомками домашних животных, оставленных жителями после эвакуации в 1986 году.

Указывается, что генетический анализ 116 особей подтвердил, что чернобыльские собаки образуют отдельные популяции, отличающиеся от других сородичей.

Резюмируется, что синие собаки появились в зоне отчуждения совсем недавно.

