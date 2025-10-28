Все разделы

Ученые ответили на пугающий вопрос, произойдет ли на Земле еще одно массовое вымирание

Ученые ответили на пугающий вопрос, произойдет ли на Земле еще одно массовое вымирание

Агата Кловская
28.10.25 16:42
310
Ученые ответили на пугающий вопрос, произойдет ли на Земле еще одно массовое вымирание

Люди уничтожили более 100 видов — и многие другие находятся на грани исчезновения или переживают значительное сокращение численности.

Некоторые ученые утверждают, что мы вступили в «шестое массовое вымирание», подобное тому, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад. Но на этот раз причиной является биологическое разрушение, вызванное деятельностью человека, а не астероид размером с город, пишет CNN.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, утверждает, что хотя снижение биоразнообразия действительно имеет место, насекомые, растения и животные не исчезают с такой скоростью, которая могла бы соответствовать массовому вымиранию — феномену, обычно определяемому как потеря 75% всех видов за геологический период времени. Всего в 4,5-миллиардной истории Земли произошло только пять массовых вымираний.

Вместо этого исследование показывает, что недавние вымирания групп растений и животных редки и чаще всего ограничены островными экосистемами. Более того, темпы вымирания могут замедляться, отчасти благодаря усиленным мерам по охране природы, особенно среди млекопитающих и птиц.

Анализ, проведенный Уинсом и его соавтором Кристен Сабан, аспиранткой Гарвардского университета, основан на 163 022 видах растений и животных, оцененных Международным союзом охраны природы (IUCN). Исследование сосредоточено на вымирании на уровне родов с 1500 года.

Род — это биологическая классификация, объединяющая разные, но близкородственные виды. Например, род Canis включает волков, собак, койотов и шакалов. При этом род может быть монотипическим, то есть содержать только один уникальный вид, например нарвала, гинкго или утконоса.

Уинс отметил, что они с Сабан решили провести анализ на уровне родов, поскольку это, вероятно, отражает больше эволюционной истории, чем анализ на уровне отдельных видов.

Исследование показало, что за последние 500 лет вымерло 102 рода — 90 животных и 12 растений. Кроме того, вымирания наблюдались в двух более широких категориях: 10 семейств, объединяющих роды, и два порядка, объединяющих семейства.

Среди вымерших родов за последние 500 лет были додо (Raphus), морская корова (Hydrodamalis) и Cylindraspis — группа недавно вымерших гигантских черепах, обитавших на Маврикии и соседних островах. Другие вымершие ветви включали гавайских птиц-медососов семейства Mohoidae и порядок Dinornithiformes, объединяющий гигантских бескрылых птиц, таких как моа Новой Зеландии.

Большинство вымираний приходится на млекопитающих (21 род) и птиц (37 родов), что в сумме составляет 179 видов. Согласно исследованию, это делает вымирания редкими — всего 0,45% от 22 760 родов, оцененных IUCN.

Анализ также показал, что большинство вымираний происходило среди родов, обитавших исключительно на островах. Например, большинство вымираний птиц произошло на Маскаренских, Гавайских островах и в Новой Зеландии. Островные экосистемы особенно уязвимы к инвазивным видам, часто завозимым людьми, отметил Уинс, и это не обязательно отражает более широкие риски вымирания.

Удивительно, но анализ показал, что темпы вымирания на уровне родов, похоже, начали снижаться, с пиком в 1870-е, 1890-е и 1900-е годы.

Напомним, американский профессор подсчитал, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. По его мнению, это связано с отсутствием чувства меры у людей.

Тэги: ученые, Земля, вымирание

