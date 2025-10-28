Фьюри рассказал, планирует ли возобновить карьеру боксера

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что в настоящее время не рассматривает возможность возобновления карьеры. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе оценил перспективу своего возвращения в интервью Sky Sports.

«У меня нет причин возвращаться в бокс. Мне 37 лет, 25 из них я провел на ринге. Зачем мне возвращаться? Я бился за деньги и титулы, но сейчас у меня столько денег, что я не смогу их потратить, да и титулов завоевал невероятное количество. Стал ли я от этого счастливее? Нет. Мне нравилось биться за пояса? Да. Сам путь, борьба и восхождение к вершине, как правило, всегда лучше», — заявил Фьюри.

«Цыганский король» решил завершить выступления после второго поражения от Александра Усика. Украинец победил британца в декабре 2024 года, отобрав все чемпионские пояса.

Впервые Фьюри уступил Усику весной прошлого года, а до того момента оставался непобежденным на профессиональном ринге.

