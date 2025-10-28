Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Европе грозит новый ледниковый период

Европе грозит новый ледниковый период

Агата Кловская
27.10.25 15:30
265
Европе грозит новый ледниковый период

В Северной Атлантике происходят странные изменения, из-за которых человечество может стать свидетелем медленной, но опасной трансформации климатической системы планеты. В журнале Science Advances было опубликовано новое исследование, согласно которому большая циркуляция океанских вод, которая помогает регулировать температуру в Европе и на восточном побережье Северной Америки, демонстрирует признаки серьезного снижения.

Как рассказывает Daily Galaxy, данная система, известная как Североатлантический субполярный круговорот, играет тихую, но важную роль, перемещая тепло из тропиков на север.

Большинство людей, по мнению издания, об этом не задумываются, но без этого природного двигателя зимы в таких городах, как Лондон или Нью-Йорк, могли бы стать похожими на те, что бывают гораздо севернее.

Примечательно, что предупредительные сигналы поступали не от спутников или метеорологических станций, а от годовых колец морских моллюсков, которые похоронены глубоко под морским дном.

Издание объясняет, что эти долгоживущие виды, такие как океанский квахог, оставляют на своих раковинах ежегодные полосы, похожие на годовые кольца деревьев, которые фиксируют химические особенности окружающего океана.

Изучая эти полосатые слои, ученые из Эксетерского университета смогли реконструировать сотни лет океанических условий. То, что они обнаружили, вызвало у них тревогу.

В частности, они заметили два четких периода дестабилизации в этой системе океанических течений за последние 150 лет: первый произошел до 1920-х годов, а второй начался в середине 20 века и продолжается до сих пор.

«Данные предоставляют „независимые доказательства того, что Северная Атлантика потеряла стабильность“, и система сейчас может быть на пути к пересечению критического порога», — заявила руководительница исследования, доктор Беатрис Арельяно Нава.

Издание добавляет, что ученая не знает, когда это может произойти, но траектория, по ее словам, вызывает глубокое беспокойство.

В материале говорится, что в начале 1300-х годов Европа вступила в многовековой период похолодания, известный как Малый ледниковый период. Хотя средняя температура снизилась всего на несколько градусов Цельсия, но последствия были драматическими. Например, замерзли реки, произошли неурожаи, суровые зимы стали нормой.

Согласно новым исследованиям, подобная тенденция к похолоданию может вернуться, особенно если вихревой поток продолжит ухудшаться.

Однако, такой сценарий не будет схожим с тем историческим периодом, поскольку сейчас атмосфера более теплая и хаотичная. В то же время, как объясняется в публикации, возможно усиление холодных периодов, изменения режима осадков и повышение уровня моря вдоль побережья США.

Кроме этого, даже без полного коллапса, существенное замедление этой циркуляции может изменить климат во всем северном полушарии.

Издание отмечает, что сам водоворот является лишь частью большего механизма: Атлантической меридиональной циркуляции, или AMOC. Эта глобальная система, которую часто сравнивают с гигантской конвейерной лентой, тянет теплую воду от экватора на север, где она охлаждается, опускается, а затем возвращается на юг глубоко под поверхностью.

Указывается, что этот деликатный баланс находится под давлением. Таяние льда в Гренландии и Арктике приводит к затоплению региона пресной водой, из-за чего происходит нарушение процесса погружения, связанное с плотностью воды. Меньшее количество соли означает более легкую воду, а более легкая вода означает, что течение с большим усилием продолжает двигаться.

Издание добавляет, что, по мнению доктора Навы, такое изменение, вероятно, уменьшит поток тепла на север, «вызывая цепочку климатических изменений». Она не исключает, что «чаще будут происходить экстремальные погодные явления, более сильные сезонные контрасты в Европе и изменения в глобальных моделях осадков». То есть, ни один регион не сможет этого избежать.

В публикации объясняется, что океаны, конечно, не замерзнут за одну ночь, но концепция, лежащая в основе этого голливудского триллера, тоже не является чистой фантастикой.

Издание отмечает, что если нынешняя система продолжит разрушаться, это может ослабить более широкую АМОК и вызвать цепную реакцию по всему миру, от нарушения сельскохозяйственных сезонов до более сильных штормов и непредсказуемых экстремальных погодных явлений.

Исследовательская группа предполагает, что водоворот, вероятно, еще не перевернулся полностью, но признаки нестабильности накапливаются.

«Быстрое сокращение выбросов парниковых газов является лучшим способом предотвратить опрокидывание в Атлантическом океане», — пояснила доктор Нава.

Напомним, ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период.

Тэги: Европа, ледниковый период

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.10.25 05:14

Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

27.10.25 23:55

В ближайшие дни в Карпатах ожидается опасная погода

27.10.25 16:48

Фьюри рассказал, планирует ли возобновить карьеру боксера

27.10.25 16:26

Американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть

27.10.25 16:09

Ученые впервые заглянули в ядро атома

27.10.25 15:30

В космосе обнаружен загадочный газ

27.10.25 15:22

Врач поведала об опасности низкокалорийных диет

27.10.25 15:02

У берегов США зафиксировали кое-что очень странное

27.10.25 14:27

Трамп неожиданно высказался о возможном третьем президентском сроке

27.10.25 14:25

В МО рассказали, как будет работать автоматическое продление отсрочки

27.10.25 09:51

Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

27.10.25 09:16

«Укрэнерго» сократило объемы отключений света на 27 октября

25.10.25 11:04

Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

24.10.25 10:31

Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев

24.10.25 09:41

«Укрэнерго» сообщило о графиках отключения электроэнергии на 24 октября

23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

23.10.25 09:41

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

23.10.25 09:34

Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

21.10.25 16:35

Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

23.10.25 15:03

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

23.10.25 10:43

Трамп рассказал, почему отменил встречу с Путиным

23.10.25 14:04

Ученые рассказали, чем же так полезно молоко с шоколадом

21.10.25 16:26

Озвучен странный предвестник преждевременной смерти

23.10.25 16:16

В Украине появится новый вид парковочных мест

22.10.25 05:08

Житель Новой Зеландии умер жуткой смертью… из-за банки пива

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

24.10.25 15:22

В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди