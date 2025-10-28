Европе грозит новый ледниковый период

В Северной Атлантике происходят странные изменения, из-за которых человечество может стать свидетелем медленной, но опасной трансформации климатической системы планеты. В журнале Science Advances было опубликовано новое исследование, согласно которому большая циркуляция океанских вод, которая помогает регулировать температуру в Европе и на восточном побережье Северной Америки, демонстрирует признаки серьезного снижения.

Как рассказывает Daily Galaxy, данная система, известная как Североатлантический субполярный круговорот, играет тихую, но важную роль, перемещая тепло из тропиков на север.

Большинство людей, по мнению издания, об этом не задумываются, но без этого природного двигателя зимы в таких городах, как Лондон или Нью-Йорк, могли бы стать похожими на те, что бывают гораздо севернее.

Примечательно, что предупредительные сигналы поступали не от спутников или метеорологических станций, а от годовых колец морских моллюсков, которые похоронены глубоко под морским дном.

Издание объясняет, что эти долгоживущие виды, такие как океанский квахог, оставляют на своих раковинах ежегодные полосы, похожие на годовые кольца деревьев, которые фиксируют химические особенности окружающего океана.

Изучая эти полосатые слои, ученые из Эксетерского университета смогли реконструировать сотни лет океанических условий. То, что они обнаружили, вызвало у них тревогу.

В частности, они заметили два четких периода дестабилизации в этой системе океанических течений за последние 150 лет: первый произошел до 1920-х годов, а второй начался в середине 20 века и продолжается до сих пор.

«Данные предоставляют „независимые доказательства того, что Северная Атлантика потеряла стабильность“, и система сейчас может быть на пути к пересечению критического порога», — заявила руководительница исследования, доктор Беатрис Арельяно Нава.

Издание добавляет, что ученая не знает, когда это может произойти, но траектория, по ее словам, вызывает глубокое беспокойство.

В материале говорится, что в начале 1300-х годов Европа вступила в многовековой период похолодания, известный как Малый ледниковый период. Хотя средняя температура снизилась всего на несколько градусов Цельсия, но последствия были драматическими. Например, замерзли реки, произошли неурожаи, суровые зимы стали нормой.

Согласно новым исследованиям, подобная тенденция к похолоданию может вернуться, особенно если вихревой поток продолжит ухудшаться.

Однако, такой сценарий не будет схожим с тем историческим периодом, поскольку сейчас атмосфера более теплая и хаотичная. В то же время, как объясняется в публикации, возможно усиление холодных периодов, изменения режима осадков и повышение уровня моря вдоль побережья США.

Кроме этого, даже без полного коллапса, существенное замедление этой циркуляции может изменить климат во всем северном полушарии.

Издание отмечает, что сам водоворот является лишь частью большего механизма: Атлантической меридиональной циркуляции, или AMOC. Эта глобальная система, которую часто сравнивают с гигантской конвейерной лентой, тянет теплую воду от экватора на север, где она охлаждается, опускается, а затем возвращается на юг глубоко под поверхностью.

Указывается, что этот деликатный баланс находится под давлением. Таяние льда в Гренландии и Арктике приводит к затоплению региона пресной водой, из-за чего происходит нарушение процесса погружения, связанное с плотностью воды. Меньшее количество соли означает более легкую воду, а более легкая вода означает, что течение с большим усилием продолжает двигаться.

Издание добавляет, что, по мнению доктора Навы, такое изменение, вероятно, уменьшит поток тепла на север, «вызывая цепочку климатических изменений». Она не исключает, что «чаще будут происходить экстремальные погодные явления, более сильные сезонные контрасты в Европе и изменения в глобальных моделях осадков». То есть, ни один регион не сможет этого избежать.

В публикации объясняется, что океаны, конечно, не замерзнут за одну ночь, но концепция, лежащая в основе этого голливудского триллера, тоже не является чистой фантастикой.

Издание отмечает, что если нынешняя система продолжит разрушаться, это может ослабить более широкую АМОК и вызвать цепную реакцию по всему миру, от нарушения сельскохозяйственных сезонов до более сильных штормов и непредсказуемых экстремальных погодных явлений.

Исследовательская группа предполагает, что водоворот, вероятно, еще не перевернулся полностью, но признаки нестабильности накапливаются.

«Быстрое сокращение выбросов парниковых газов является лучшим способом предотвратить опрокидывание в Атлантическом океане», — пояснила доктор Нава.

Напомним, ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период.