В космосе обнаружен загадочный газ

Международная группа экспертов обнаружила в космосе загадочный газ. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что впервые были созданы крупномасштабные карты загадочной формы материи (так называемого CO-темного молекулярного газа) в одном из самых активных районов звездообразования Млечного Пути, регионе Лебедь X.

Добавляется, что данное исследование, проведенное с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк, открывает новые детали того, как в нашей Галактике формируются звезды.

Поясняется, что ученые уже давно знают, что новые звезды рождаются в холодных облаках молекулярного водорода. Но сам водород практически не излучает свет, и наблюдать его напрямую крайне трудно.

Указывается, что, как правило, специалисты отслеживают такие облака по молекулам угарного газа (CO), которые выступают в роли своеобразных маяков звездообразования. Однако часть водорода остается невидимой: он не сопровождается CO и потому долгое время ускользал от наблюдений.

На этот раз исследователи впервые подсветили данный скрытый материал, наблюдая особые радиосигналы – углеродные линии радиорекомбинации, возникающие, когда атомы углерода восстанавливаются после ионизации.

Говорится, что, используя данный метод, они составили карту огромного участка неба – более чем в сто раз большего, чем площадь полной Луны.

Информируется: «Это как включить свет в темной комнате и внезапно увидеть структуры, о существовании которых мы даже не подозревали».

В итоге эти карты продемонстрировали сложную сеть дуг, гребней и волокон «темного» газа, переплетающихся внутри Лебедя X. Данные структуры показывают, где именно скапливается и уплотняется вещество, из которого затем образуются видимые молекулярные облака и звезды.

Выяснилось, что этот газ не статичен. Он течет, перемешивается и движется с гораздо более высокими скоростями, чем считалось ранее. Такие турбулентные потоки могут существенно влиять на скорость звездообразования.

Кроме этого оказалось, что яркость углеродных радиолиний напрямую связана с интенсивностью излучения звезд в регионе, что подчеркивает роль радиации в переработке вещества Галактики.

