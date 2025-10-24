Ученые создали суперсплав, который почти невозможно расплавить

Немецкие исследователи разработали уникальный металлический сплав, который выдерживает экстремально высокие температуры и почти не подвергается окислению, сообщает ScienceDaily. Изобретение может стать основой для нового поколения авиационных двигателей и турбин, работающих с большей эффективностью и меньшими выбросами CO2.

Металлы с высокой температурой плавления, такие как вольфрам, молибден и хром, давно используются в авиации и энергетике. Однако они хрупкие при обычных температурах и быстро окисляются уже при 600-700 °C, поэтому их применяют только в вакуумных условиях. Чтобы обойти эти ограничения, инженеры использовали никелевые суперсплавы, но даже они выдерживают не более чем 1100 °C, что ограничивает потенциал турбин.

Команда профессора Мартина Гайльмайера из Института прикладных материалов KIT решила превзойти этот барьер. В рамках программы MatCom-ComMat Немецкого научного фонда ученые создали новый сплав на основе хрома, молибдена и кремния, который сочетает рекордную термостойкость и гибкость.

«Материал пластичный при комнатной температуре, имеет температуру плавления около 2000°C и — в отличие от других тугоплавких сплавов — медленно окисляется даже в критическом диапазоне температур», — объясняет соавтор исследования, профессор Александр Кауффманн из Рурского университета Бохума.

Повышение рабочей температуры турбины всего на 100 °C способно сократить потребление топлива примерно на 5%, отмечает Гайльмайер. Это особенно важно для авиации, где электрические самолеты пока не пригодны для дальних перелетов. Новый сплав также может снизить выбросы CO2 в энергетике, если его использовать в стационарных газовых турбинах.

