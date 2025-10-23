Компания Маска заявила о рекордном квартальном доходе

У компании Илона Маска Tesla появился повод для радости. Американский производитель электромобилей информировал рекордном доходе за третий квартал.

Произошло это благодаря максимальным квартальным продажам своих машин.

Так, информируется, что квартальная выручка составила 28,1 миллиарда долларов по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 26,37 миллиарда долларов, приведенным в данных LSEG.

Добавляется, что прибыль на акцию в третьем квартале составила 50 центов, оказавшись ниже прогноза экономистов в 55 центов.

Указывается также, что валовая маржа составила 18% по сравнению с прогнозом 17,5%.

Ранее состояние Маска достигло отметки в 500 миллиардов долларов.