Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия столкнулась с проблемой пополнения армии, — ГУР

Россия столкнулась с проблемой пополнения армии, — ГУР

Александр Панько
22.10.25 14:46
210
Россия столкнулась с проблемой пополнения армии, — ГУР

В российских регионах проваливается план набора контрактников для пополнения войск, в частности в республике Саха (Якутия). Об этом свидетельствуют внутренние документы Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в самых бедных регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм, отмечают в ГУР.

«Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы. Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России», — пояснили в разведке.

Напомним, за сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Тэги: Россия, армия

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.10.25 16:49

Несмотря на давление Трампа на Зеленского, Россия и Украина не приблизились к миру, — WSJ

22.10.25 16:12

Фицо сделал дерзкое заявление по поводу украинских территорий

22.10.25 16:01

Ученые нарушили законы физики

22.10.25 15:34

В Европе произошли загадочные взрывы на двух НПЗ: оба работают на российской нефти

22.10.25 14:17

Путину пообещали захват Покровска и Купянска, — СМИ

22.10.25 13:50

Ученые создали кибер-глаз для людей с нарушениями зрения

22.10.25 13:25

Пьяный учитель спровоцировал смертельное ДТП на Прикарпатье

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

22.10.25 12:54

ЕС приближается к решению о «репарационном кредите» для Украины, — Politico

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

22.10.25 11:58

Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ

22.10.25 11:44

В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии

22.10.25 11:38

Киев подвергся очередному ракетному удару. Пострадали более 20 человек

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 13:53

Польша намекнула, что может арестовать Путина

21.10.25 12:17

Путин боится лететь в Будапешт?

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

21.10.25 10:23

Саммит Путина и Трампа под угрозой срыва, — СМИ

20.10.25 14:34

Зеленский объяснил, чего боится Путин

17.10.25 12:32

Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

17.10.25 12:39

Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

16.10.25 13:55

Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, — The Telegraph

17.10.25 17:01

Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

16.10.25 16:15

Во Львовской области осудили педофила, который изнасиловал свою сестру

16.10.25 15:12

Бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга

16.10.25 14:16

В Одесской области женщина сдала полиции сына-живодера

17.10.25 15:56

Украинцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе в начале следующей недели

16.10.25 11:51

Британцы назвали очень простой способ облегчить симптомы простуды

16.10.25 12:44

Финны объяснили, почему следует поменьше сидеть

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди