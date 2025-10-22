В российских регионах проваливается план набора контрактников для пополнения войск, в частности в республике Саха (Якутия). Об этом свидетельствуют внутренние документы Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в самых бедных регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм, отмечают в ГУР.

«Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы. Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России», — пояснили в разведке.

