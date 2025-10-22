Озвучен странный предвестник преждевременной смерти

Эксперты из Сычуаньского университета в Китае поведали нечто жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что скорость потери зубов у пожилых людей может указывать на риск преждевременной смерти.

В опыте участвовали 8 073 пожилых человека, за состоянием здоровья которых следили в среднем в течение 3,5 лет.

Оказалось следующее: чем быстрее человек теряет зубы, тем выше вероятность летального исхода, даже если изначально количество зубов было небольшим.

Добавляется, что такая связь сохранялась после учета различных факторов, включая возраст, пол, образование, физическую активность, курение и употребление алкоголя.

Отмечается, что сама по себе потеря зубов не является причиной смерти, но, в то же время, она может быть признаком скрытых проблем в организме – таких как хроническое воспаление, сердечнососудистые заболевания или нарушения обмена веществ.

Сообщается, что отсутствие зубов затрудняет питание, препятствует поступлению важных веществ и может способствовать общему ослаблению организма.

Ученые советуют не игнорировать здоровье полости рта.

Акцентируется внимание на том, что систематические визиты к стоматологу, хорошая гигиена и отказ от курения помогают не только сохранить зубы, но и продлить жизнь. Мониторинг темпов потери зубов может стать простым способом оценки общего состояния здоровья пожилого человека и раннего выявления рисков.

