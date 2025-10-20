Все разделы

Зеленский объяснил, почему Трамп не спешит с «Томагавками»

Зеленский объяснил, почему Трамп не спешит с «Томагавками»

Агата Кловская
20.10.25 16:38
92
Зеленский объяснил, почему Трамп не спешит с «Томагавками»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему США еще не предоставили Украине дальнобойное оружие «Томагавк». По его словам, дело не только в наличии ракет, но и в способе их использования. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

«Вторая история с дальнобойным оружием, а именно с „томагавками“. Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с „русскими“ до тех пор, пока не встретится с ними», — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что вопрос поставки — это не только наличие самого вооружения, но и возможность его применения и координация.

«Вопрос же не просто в „Томагавках“ как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь», — подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что после разговора с Трампом Киев обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами, и некоторые из них планируют обращаться к американской администрации от своего имени.

«Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак (глава Офиса президента) выходил на связь со всеми NSA, они общались», — рассказал Зеленский

Зеленский добавил, что Украина находится в постоянном контакте с лидерами европейских стран, совместно формирует общую позицию, и что в дальнейшем европейские партнеры также будут обращаться к Соединенным Штатам в различных форматах.

Напомним, Вэнс сделал заявление по поводу ракет Tomahawk для Украины.

fraza.com
