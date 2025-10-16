Генштаб ВСУ поведал об успехах в Покровском районе Донецкой области. Там с 21 августа продолжаются стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия.

Сообщается, что, среди прочего, они проходят на территории города Покровска и в его окрестностях, так и меры активной обороны.

Информируется, что за это время украинские военные ликвидировали не менее 13 945 россиян (8 402 – безвозвратные, 5 419 – раненые, 124 – пленные).

При этом были освобождены 182,8 квадратных километров территории Покровского района Донецкой области.

Также 230,1 квадратных километра было зачищено от ДРГ противника.

Отмечается, что Россия потеряла тут 1 289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, пять РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 штук мототехники, а также более четырех тысяч БПЛА.

