Немцы дали дельный совет пожилым людям

Эксперты из университета Юстуса Либиха в Германии дали дельный совет пожилым людям. Он касается здоровья в пожилом возрасте.

В отчете ученых говорится, что систематическая физическая активность укрепляет не только мышцы, сердце и легкие, но и иммунную систему.

Это было выявлено в ходе изучения клеток иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта: бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой.

Специалисты проанализировали работу так называемых естественных киллеров (NK-клеток), то есть разновидности лимфоцитов, которые уничтожают вирусоносные и раковые клетки.

Поясняется, что данные клетки являются такой себе первой линией обороны организма.

В эксперименте приняли участие девять людей в возрасте около 64 лет. Часть из них регулярно занималась тренировками, другая вела малоподвижный образ жизни.

Информируется, что ожирение и малоподвижность ускоряют старение клеток иммунитета. Немцы же желали проверить противоположный эффект: могут ли многолетние тренировки сохранить защитные функции организма.

Сообщается: «У тренированных пожилых людей NK-клетки работают эффективнее при воспалении и лучше расходуют энергию. Физическая активность тренирует и иммунную систему».

