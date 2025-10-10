Трамп предлагает выгнать Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию стоит исключить из НАТО из-за её отставания в выполнении новых требований по военным расходам. Об этом Глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в четверг, 9 октября.

Трамп напомнил, что члены альянса согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, выполняя одно из его главных требований к европейским союзникам.

«Мы тесно сотрудничаем с Финляндией и с НАТО. Как вы знаете, я требовал, чтобы они платили 5%, а не 2%. Многие думали, что это невозможно, но почти все согласились. Единственный, кто отстал, — это Испания. Вам надо позвонить и узнать, почему они отстают. У них нет никаких оправданий. Но ладно, возможно, их стоит выгнать из НАТО, откровенно говоря», — сказал Трамп.

Обращаясь к европейским союзникам, он подчеркнул, что «они должны поговорить с Испанией» и добиться её большего вклада в общую безопасность.

Напомним, Трамп пообещал оставаться союзником НАТО до конца.