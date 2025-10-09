Все разделы

В Бразилии запустили очень необычную фабрику

В Бразилии запустили очень необычную фабрику

Агата Кловская
09.10.25 16:11
В Бразилии запустили очень необычную фабрику

В Бразилии запустили самую крупную в мире фабрику по разведению комаров. Ее открыли в городе Кампинас (штат Сан-Паулу).

Местные эксперты говорят, что эта фабрика может производить до 190 миллионов насекомых в неделю, и является частью масштабной программы по борьбе с лихорадкой денге в стране.

Сообщается, что на объекте площадью 1,3 тысячи квадратных метров выращиваются комары Aedes aegypti, зараженные безвредной бактерией Wolbachia, которая блокирует размножение вируса денге в организме насекомого.

Поясняется, что после выпуска в природу такие насекомые не способны передавать вирус человеку, а их потомство наследует ту же защитную особенность.

Информируется, что сам процесс разведения строго контролируется: личинки растут в специальных лотках с водой заданной температуры, взрослым самцам дают сладкий раствор, а самкам – кровь животных, подаваемую в пакетиках, имитирующих кожу человека.

Говорится, что комары живут в клетках около месяца, за это время размножаются и откладывают яйца, из которых начинается следующий цикл.

Ученые уверяют, что такой метод уже доказал эффективность в ряде стран, но именно Бразилия впервые применяет его в таких масштабах. Это связано с беспрецедентной вспышкой заразы, когда в прошлом году на Бразилию пришлось более 80% всех зарегистрированных случаев денге в мире.

Резюмируется, что мощности новой фабрики позволят производить достаточно комаров, чтобы охватывать профилактикой до 100 миллионов человек ежегодно.

Ранее американцы рассказали, кого предпочитают кусать комары.

fraza.com
