Число пользователей «Дії» перевалило за 23 миллиона

Число пользователей приложения «Дія» перевалило за 23 миллиона. Об этом информировал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что 30 октября 2024-го года чиновник говорил о преодолении отметки в 21 миллион людей, которые пользуются приложением.

Он также говорит: «Благодаря «Діє» вы можете получить более 70 сервисов и 33 цифровых документа всего в несколько кликов. Следующий шаг – более 100 новых услуг».

Отметим, что среди проектов нынешнего года чиновник выделил недавнюю презентацию AI-ассистента, который предоставляет услуги.

Резюмируется: «Отдельный трек – интеграция искусственного интеллекта во все государственные процессы».

Ранее в Украине ввели новые правила продажи автомобилей.