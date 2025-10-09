Шмыгаль сообщил о дополнительном финансировании для Министерства обороны

Правительство приняло решение дать на нужды Министерства обороны Украины 36,6 миллиардов гривен. Средства направят на укрепления обороноспособности нашей страны.

Об этом поведал глава ведомства Денис Шмыгаль.

Сообщается, что деньги будут распределены для покрытия приоритетных потребностей: выполнение программ развития ОПК; внедрение новых технологий; расширение производственных мощностей оборонной индустрии; закупку вооружения и военной техники.

Добавляется, что еще 500 миллионов гривен дополнительно направят на поддержку украинских оружейников.

Чиновник подчеркнул: «Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери».

