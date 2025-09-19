Выявлена уникальная польза быстрой ходьбы

Эксперты из университета Гонконга обнаружили новую пользу быстрой ходьбы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, которые ходят быстрее, существенно ниже общий риск развития рака, особенно рака легких.

Специалисты оценили данные о здоровье и физической активности более чем 430 тысяч участников Британского биобанка.

Прошлые научные работы в основном были сосредоточены на взаимосвязи между продолжительностью и частотой пеших прогулок и заболеваемостью раком, а также смертностью от него. Но вот скорости ходьбы, которая часто считается важным показателем общего состояния здоровья, уделялось меньше внимания.

Было установлено, что в британской когорте быстрая ходьба снижала общий риск развития онкологических заболеваний на 13 %, а у частников китайского происхождения сразу на 45 %. Наиболее значимый защитный эффект наблюдался при раке легких: риск снижался в среднем на 53 %.

Специалисты считают, что быстрая ходьба позволяет эффективно тренировать дыхательную систему.

Добавляется также, что дальнейший анализ показал, что примерно четверть этого защитного эффекта можно объяснить снижением уровня маркеров воспаления (таких как С-реактивный белок и количество лейкоцитов) и улучшением показателей липидного обмена (включая общий холестерин и холестерин ЛПНП).

