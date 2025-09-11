Невролог поведала, чем полезен короткий дневной сон

Российский невролог Екатерина Демьяновская рассказала, чем полезен короткий дневной сон. Он помогает перезагрузить мозг.

Специалист поведала: «Сначала человек погружается в дремоту. Его сердцебиение и дыхание замедляются, мышцы расслабляются. После этого наступает поверхностный сон, когда мозг перестает обрабатывать внешнюю информацию, готовится к глубокому сну».

Добавляется: «Ученые заметили, что сразу после этой первой и самой короткой фазы сна мозг работает активнее».

Также эксперт говорит, что некоторые исследования демонстрируют, что привычка спать днем замедляет старение мозга на несколько лет, однако достоверных доказательств этому нет.

