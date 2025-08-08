Индия срочно остановила закупки нефти у России, — СМИ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин на индийские товары, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.

Собственные источники подтвердили изданию, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от закупок российской нефти. Это связано с тем, что США надавили на Индию жесткими тарифами, чтобы заставить индийское правительство отказаться от торговли с Россией.

Индийские крупные компании — Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и другие — планируют изменить схемы закупки нефти в будущем цикле. Первая из компаний недавно приобрела крупную партию нефти в США, Бразилии и Ливии.

При этом отмечается, что официально Нью-Дели не дал никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку нефти из России. Публично правительство премьер-министра Нарендры Моди, который находится в хороших отношениях с российским режимом, заявляет, что будет сопротивляться тарифам Трампа.

Напомним, у Трампа обвинили Индию в финансировании войны против Украины.