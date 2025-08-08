В Украине введут видеофиксацию работы ТЦК

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить бодикамеры. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Телеграм в четверг, 7 августа.

Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность, — написал он.

По словам Шмыгаля, «этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон».

«В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», — добавил министр.

