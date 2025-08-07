Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам, — СМИ

Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам, — СМИ

Александр Панько
07.08.25 14:53
74
Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам, — СМИ

Правительство Германии разработало законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно документу, украинцы, прибывающие в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать «помощь для граждан», вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь в соответствии с Законом о льготах для ищущих убежище.

Ожидается, что принятие закона уменьшит ежемесячные выплаты для каждого украинского беженца в Германии на 100 евро.

В настоящее время в Германии проживает примерно 1,25 миллиона украинских беженцев. Из них около 21 тысячи впервые прибыли в страну в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Напомним, премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал прекратить выплаты государственного пособия по программе Bürgergeld всем украинским беженцам в Германии.

Тэги: Германия, беженцы, выплаты

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.08.25 14:24

При Трампе Россия вдвое увеличила количество ударов по Украине, — СМИ

07.08.25 13:46

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

07.08.25 13:18

В Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни»

07.08.25 12:46

Россия уже больше настроена на перемирие, — Зеленский

07.08.25 12:26

РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время, — CNN

07.08.25 11:45

В «Резерв+» добавили новую отсрочку от мобилизации

07.08.25 11:16

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus

07.08.25 10:34

США введут вторичные санкции против России 8 августа, — Reuters

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

07.08.25 13:18

В Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни»

07.08.25 12:26

РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время, — CNN

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

07.08.25 09:19

Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским, — NYT

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

06.08.25 13:45

Зеленский сделал заявление по Курской операции

06.08.25 13:23

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

06.08.25 09:42

Зеленский и Трамп провели разговор

06.08.25 09:21

Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, — Bloomberg

05.08.25 13:40

Трамп толкает РФ к соглашению с Киевом, — посол НАТО

01.08.25 11:54

Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

04.08.25 09:34

У Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

01.08.25 13:20

Путин мечтал о Крыме еще в 90-х, — Spiegel

01.08.25 15:52

Оказалось, что собаки… способны смотреть телевизор

01.08.25 13:36

Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

04.08.25 07:24

Вэнс сделал странное заявление по поводу НЛО

31.07.25 21:56

Трамп озвучил дату завершения огня в Украине

01.08.25 12:47

Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

31.07.25 15:28

Ученые назвали простой способ снизить смертность на 20%

01.08.25 14:45

Раскрыт механизм возникновения молний

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди