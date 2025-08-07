Германия планирует сократить выплаты украинским беженцам, — СМИ

Правительство Германии разработало законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно документу, украинцы, прибывающие в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать «помощь для граждан», вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь в соответствии с Законом о льготах для ищущих убежище.

Ожидается, что принятие закона уменьшит ежемесячные выплаты для каждого украинского беженца в Германии на 100 евро.

В настоящее время в Германии проживает примерно 1,25 миллиона украинских беженцев. Из них около 21 тысячи впервые прибыли в страну в период с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

Напомним, премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал прекратить выплаты государственного пособия по программе Bürgergeld всем украинским беженцам в Германии.