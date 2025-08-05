В Днепре горе-мать оставила новорожденного ребенка на улице

В Днепре мужчина нашел в пакете новорожденного ребенка с плацентой. Полицейские, прибывшие по вызову, вызвали медиков. Об этом сообщает Суспильне и Телеграм-канал Днепр Оперативный.

Ребенка доставили в детскую больницу.

Правоохранители установили, что мать мальчика — местная жительница. По словам жителей двора, где нашли ребенка, мальчик лежал под скамейкой.

Открыто уголовное производство по статье «оставление в опасности». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области родители оставили новорожденного ребенка на улице.