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Новости > В Днепре горе-мать оставила новорожденного ребенка на улице

В Днепре горе-мать оставила новорожденного ребенка на улице

Агата Кловская
05.08.25 16:51
111
В Днепре горе-мать оставила новорожденного ребенка на улице

В Днепре мужчина нашел в пакете новорожденного ребенка с плацентой. Полицейские, прибывшие по вызову, вызвали медиков. Об этом сообщает Суспильне и Телеграм-канал Днепр Оперативный.

Ребенка доставили в детскую больницу.

Правоохранители установили, что мать мальчика — местная жительница. По словам жителей двора, где нашли ребенка, мальчик лежал под скамейкой.

Открыто уголовное производство по статье «оставление в опасности». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области родители оставили новорожденного ребенка на улице.

Тэги: Днепр, ребенок

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