В Черкассах мужчина угрожал гранатой сотрудникам ТЦК

В Черкассах мужчина угрожал взорвать гранату после того, как представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) пытались проверить у него документы. Об этом сообщил областной ТЦК и СП во вторник, 5 августа.

«Сегодня утром, во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили лицо с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. На место происшествия прибыли правоохранители. В настоящее время с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На месте находятся представители специальных служб для выяснения обстоятельств и решения данной ситуации», — говорится в сообщении.

Правоохранители также рассказали об этом инциденте.

«На месте работает полиция. Продолжаются следственные действия и ведутся переговоры с правонарушителем. Просим не приближаться к месту инцидента и не мешать работе правоохранителей», — говорится в сообщении.

Позже местные СМИ сообщили, что мужчину задержали. Со ссылкой на очевидцев они пишут, что у мужчины при себе был пистолет и несколько гранат.

Напомним, на Николаевщине на военных ТЦК напали с битами.