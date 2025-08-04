В Секторе Газа люди продолжают умирать от голода – среди жертв много детей

В Секторе Газа продолжает бушевать голод. Число его жертв растет.

Актуальные данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

Сказано: «В больницах за последние сутки зарегистрировано пять случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 180, включая 93 детей».

Кроме этого информируется, что накануне, в воскресенье, на территорию Сектора Газа въехали лишь 80 грузовиков с гуманитарной помощью, а основная их часть, как и предыдущие несколько колонн, была разграблена.

Ранее мы писали, что все больше стран готовы признать государственность Палестины.