Гидрометцентр рассказал о погоде в Украине в ближайшие дни

Синоптики поведали о погоде в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 5 августа, по стране будет практически везде сухо, только в Карпатах пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге плюс 18-23, днем 30-34 тепла; на остальной территории Украины ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла, в Карпатах ночью и утром местами туман, ночью плюс 8-13, днем 18-23 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 27-29 тепла.

Также информируется, что ночью в среду, 6 августа, в западных, Винницкой, а днем и в большинстве северных и центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории должно быть без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге плюс 18-23, днем 30-37 тепла, на остальной территории ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла, в западных областях плюс 20-25.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 25-27 тепла.

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