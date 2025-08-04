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Новости > Около Чернобыля нашли редкого хищника

Около Чернобыля нашли редкого хищника

Агата Кловская
04.08.25 15:32
168
Около Чернобыля нашли редкого хищника

Возле Чернобыля найдена новая гнездовая территория орлана — исследователи ищут семью крупных птиц. В сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферный заповедника говорится, что 31 июля орнитолог Сергей Домашевский обследовал окрестности села Оташев, где ранее неоднократно наблюдали молодого орлана. Эта птица почти не боялась автомобилей и близко подпускала к себе людей. Как объясняют специалисты, такое поведение указывало на наличие гнезда поблизости.

«Так, после дождя удалось увидеть взрослого орлана, который сидел на сосне всего в четырех метрах от дороги. Птица была мокрая и выглядела обессиленной — взлетать не спешила. Вероятно, у него проблемы с крылом. Неподалеку пролетели еще два молодых орланы с характерными криками. Это дает основания предположить, что в гнезде было трое птенцов», — объясняют исследователи.

В то же время, несмотря на длительные поиски, гнезда обнаружить не удалось, а густой лес только усложнял ситуацию. Возможно, поиски продолжатся осенью, когда немного опадут листья.

Ученые отмечают: находка потенциального гнезда могла бы стать уже семнадцатым подтвержденным случаем гнездования орлана белохвостого на территории Чернобыльского заповедника. По состоянию на сейчас зафиксировано только новую гнездовую территорию.

Это птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Называют ее также орел-серохвост, или серохвост. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии — размах крыльев достигает 2,5 м.

Характерной чертой вида является белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая). Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространения является редким. В середине XX в. его численность драматически сократилась вследствие преследования со стороны человека и отравления птиц ядохимикатами. В течение последних нескольких десятилетий численность во многих странах частично восстановилась. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица.

Напомним, американцы рассказали об эволюции чернобыльских собак.

Тэги: Чернобыль, хищник

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