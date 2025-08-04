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Новости > Ученые нашли потерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду

Ученые нашли потерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду

Агата Кловская
04.08.25 16:48
151
Ученые нашли потерянные гигантские реки, которые давно протекали через Антарктиду

Ученые обнаружили давно утраченный ландшафт, сохранившийся под Антарктическим ледяным щитом на протяжении 30 миллионов лет. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что эрозия древних рек образовала обширные ровные поверхности подо льдом Восточной Антарктиды в период от 80 до 34 миллионов лет назад. Понимание того, как они образовались и как продолжают влиять на ландшафт, может помочь уточнить прогнозы будущей потери льда, сообщили исследователи в журнале Nature Geoscience.

«Мы давно были заинтригованы и озадачены фрагментами свидетельств существования „ровных“ ландшафтов под Антарктическим ледяным щитом. Это исследование объединяет фрагменты данных, чтобы составить общую картину: как образовались эти древние поверхности, какова их роль в определении современного движения льда и каково их возможное влияние на эволюцию Восточно-Антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления», — заявил соавтор исследования Нил Росс, геофизик из Ньюкаслского университета.

Интересно, что если Восточно-Антарктический ледяной щит полностью растает, уровень мирового океана может подняться более чем на 50 метров. Однако для точного прогнозирования того, насколько сильно ледяной щит может растаять в ближайшие годы, учёным необходимо знать его прошлое поведение и условия у его основания.

В своем исследовании ученые использовали радиолокационные данные четырёх предыдущих исследований, чтобы составить карту рельефа подлёдной породы. Соавтор исследования Гай Паксман, полярный геофизик из Даремского университета, заявил: «Когда мы изучали радиолокационные изображения подлёдного рельефа в этом регионе, эти удивительно ровные поверхности начали появляться практически везде, куда бы мы ни посмотрели. Обнаруженные нами ровные поверхности сохранились относительно нетронутыми более 30 миллионов лет, что свидетельствует о том, что части ледяного щита сохранили ландшафт, а не разрушили его».

Важно, что ровные пространства, перемежающиеся глубокими впадинами, покрывали участок побережья Восточной Антарктиды протяжённостью 3500 километров. Вероятно, они образовались до появления Восточно-Антарктического ледникового щита, но после распада суперконтинента Гондвана (включавшего в себя современные Антарктиду, Австралию, Африку и Индию). Это помогло исследователям датировать плоские участки возрастом от 80 до 34 миллионов лет.

Отмечается, что на этих плоских поверхностях антарктический лед движется довольно медленно. Но в желобах между ними лед течет гораздо быстрее. Талая вода, возможно, образовала эти желоба, протекая через естественные углубления по мере расширения Восточно-Антарктического ледникового щита миллионы лет назад.

Ученые утверждают, что медленное движение льда над плоскими поверхностями может регулировать таяние льда с континента. Дальнейшие исследования, такие как получение и анализ образцов горных пород из-подо льда, могут уточнить прогнозы будущей потери льда и повышения уровня моря.

«Такая информация, как форма и геология недавно картированных поверхностей, поможет нам лучше понять, как движется лед на краю Восточной Антарктиды. Это, в свою очередь, поможет легче прогнозировать, как Восточно-Антарктический ледяной щит может повлиять на уровень моря при различных уровнях потепления климата в будущем», — сказал Паксман.

Напомним, в Антарктиде нашли кое-что неожиданное.

Тэги: ученые, Антарктида

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