Пентагон заказал большое количество ракет для Украины и союзников

Министерство обороны США заключило с корпорацией Raytheon Technologies контракт на 3,5 млрд долларов на производство ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования. Они будут переданы Украине и другим странам-союзникам, сообщил накануне Пентагон.

Указано, что сделка включает поставки ракет класса воздух-воздух для Украины, а также еще 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля и Кувейта.

Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут вестись в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года.

Авиационные ракеты AMRAAM — это основное оружие истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Также одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) — на дальности до 40 км.

Ракета может атаковать воздушные объекты на расстоянии более 100 км, а вероятность поражения цели достигает 85%.

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Японии до 1200 ракет средней дальности AIM-120D-3 и AIM-120C-8 и связанного с ними оборудования на общую сумму 3,64 млрд долларов. Об этом накануне сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.

Напомним, в США предложили новый механизм поставки оружия Украине за счет союзников.