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Новости > Зеленский озвучил масштабы ударов РФ по Украине в июле

Зеленский озвучил масштабы ударов РФ по Украине в июле

Агата Кловская
01.08.25 14:21
215
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ по Украине в июле

В июле российские агрессоры применили против Украины более 9 тысяч управляемых авиабомб (КАБ), ударных дронов и ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм в пятницу, 1 августа.

«Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 „шахедов“, почти 260 ракет разных типов, из них 128 — это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен», — написал глава государства.

Зеленский рассказал, что утром заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о последствиях российской атаки на Киев в ночь на 31 июля.

«Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, на данный момент известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранено 159 человек, 16 из них — дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь», — отметил президент.

По его словам, очередной подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

«Как бы ни отрицали в Кремле их эффективность, они работают и должны быть сильнее — бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию», — резюмировал Зеленский.

Напомним, число жертв вчерашней атаки на Киев продолжает расти.

Тэги: Украина, Россия, обстрел, Владимир Зеленский

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