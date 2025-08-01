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Новости > В Нью-Йорке зафиксирована вспышка «болезни легионеров»

В Нью-Йорке зафиксирована вспышка «болезни легионеров»

Агата Кловская
01.08.25 05:55
59
В Нью-Йорке зафиксирована вспышка «болезни легионеров»

В американском Нью-Йорке зафиксирована вспышка «болезни легионеров» (легионеллез). О ситуации сообщают власти города.

От заразы уже погиб один человек. Также известно о 22 зараженных.

Уточняется, что заразу обнаружили в квартале Гарлем на Манхэттене и близлежащих районах.

В департаменте здравоохранения города акцентируют внимание, что людям, у которых в конце июля развились напоминающие грипп симптомы в затронутых районах города, следует незамедлительно обращаться к врачу.

Сказано, что в группу высокого риска входят люди старше 50 лет, курильщики, люди с хроническими заболеваниями легких, ослабленной иммунной системой.

Медики поясняют, что легионеллы, вызывающие заболевание, развиваются в теплой воде, и заражение может произойти через вдыхание водяных паров.

Уверяется при этом, что болезнь не передается от человека к человеку.

Справка:

Легионеллез представляет сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella.

Ранее мы писали, что китайцы бьют тревогу из-за жуткой особенности птичьего гриппа.

Тэги: США, Нью-Йорк, здоровье, мир, болезнь легионеров

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