Директор Федерального разведывательного Бюро США Кэш Патель «случайно обнаружил» секретные документы о «связях» президента Дональда Трампа с РФ. Документы, которые нашли в «мешках для сжигания», могут оказаться «подделкой демократов». Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что тысячи документов якобы были найдены в секретной комнате в здании ФБР. Документы были упакованы в так называемые «мешки для сжигания» и подготовлены к утилизации — уничтожению в специальной печи.

По данным источников телеканала, один из документов — это секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Там содержатся все разведывательные данные, которые изучил прокурор.

Решение о рассекречивании приложения примут директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, непосредственно Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, генеральный прокурор Пэм Бонди и и.о. директора Агентства национальной безопасности Уильям Хартман .

После этого документ передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который его обнародует.

В документе, по данным источников, якобы содержатся данные о том, что именно ФБР времен 44-го президента США Барака Обамы будет играть главную роль в расследовании данных о вероятном сговоре Трампа с Россией.

Также там якобы есть упоминание о том, что ФБР начала неофициальное расследование задолго до того, как скандал с вероятными связями Трампа и России вышел наружу.

«В конце концов, обнародование секретного приложения придаст больше правдивости утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией», — пояснил изданию один из источников.

Другой собеседник сказал, что ФБР запустило расследовательскую операцию против Трампа, которая получила название «Crossfire Hurricane», через несколько дней после того, как Дарем ознакомился с данными.

Таким образом, сказал еще один чиновник, вообще не исключается, что документы по «связям Трампа с Россией» на самом деле были «подделаны демократами».

«Трудно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми (экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер и экс-директор ФБР Джеймс Коми, которые занимали должности во времена Обамы) смогут это объяснить», — сказал собеседник издания.

Напомним, Трамп резко ответил Медведеву, посоветовав следить за базаром.