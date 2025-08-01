Оказалось, что собаки… способны смотреть телевизор

Эксперты из Обернского университета в США узнали о собаках кое-что занятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные способны смотреть телевизор и даже могут следить за сюжетом.

Подчеркивается, что собаки способны воспринимать телевизионный контент и даже активно на него реагировать.

Добавляется при этом, что если ранее старые телевизоры не вызывали интереса у животных из-за низкой частоты обновления, создающей эффект мерцания, который плохо воспринимался собачьим зрением, то современные экраны высокой четкости и с высокой частотой кадров предоставляют им совершенно иной опыт в наблюдении.

Ученые опросили более 650 владельцев собак, разработав для этого специальный инструмент – шкалу просмотра телевизора у собак, включающую 16 вопросов.

Сообщается, что более 450 добровольцев рассказали, что их питомцы проявляют интерес к телевизору, причем каждый по-своему.

Информируется, что наибольшую реакцию у собак вызывают другие животные, особенно представители их же вида или дикие звери.

Отмечается, что некоторые собаки физически отслеживают движение объектов на экране и даже пытаются смотреть за его пределы, словно ожидая, что изображение продолжится в реальности. Кроме этого они нередко реагируют на неодушевленные предметы, такие как автомобили или дверные звонки, а также на человеческие голоса.

Примечательно и то, что такие параметры, как возраст, пол, порода или кастрация, не оказали значительного влияния на телевизионное поведение собак. Куда большую роль сыграла индивидуальная личность. Так, возбудимые собаки чаще следят за происходящим на экране, тогда как пугливые особенно чувствительны к резким звукам и конфликтным сценам, поэтому делают это реже.

Предполагается, что телевизор может служить для питомца не только фоновым шумом, но и источником развлечения или даже средством снятия стресса, особенно в одиночестве. Некоторые стриминговые сервисы уже предлагают специально разработанный видеоконтент для домашних животных.

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