Раскрыт механизм возникновения молний

Эксперты университета Пенсильвании в США раскрыли механизм возникновения молний. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они появляются, когда сильные электрические поля в грозовых облаках разгоняют электроны, которые сталкиваются с молекулами воздуха и создают рентгеновское излучение.

До этого принято было полагать, что молнии представляют собой относительно простые электрические разряды, циркулирующие между грозовыми облаками и поверхностью Земли.

Но новая работа ученых продемонстрировала, что данное природное явление может возникать более сложным образом.

В опыте специалисты использовали математическую модель, чтобы разъяснить, каким образом в атмосфере появляются рентгеновские вспышки перед молнией.

Сказано, что все начинается с электронов, которые образуются под воздействием космических лучей. Эти частицы разгоняются электрическими полями внутри грозовых облаков, сталкиваются с молекулами воздуха и производят рентгеновское излучение, которое, в свою очередь, запускает цепную реакцию, которая в итоге приводит к молнии. Данное явление известно как земная гамма-вспышка.

Говорится: «Наши результаты дают первое точное количественное объяснение того, как возникают молнии в природе».

Также исследователи сравнили данные модели с реальными наблюдениями со спутников, с земли и с высотных самолетов, что помогло понять, в каких условиях в облаках появляются всплески рентгена и радиосигналов – еще до самой молнии.

Поясняется, что подобная цепная реакция может возникать в очень компактных областях пространства, подобных тем, где физики ранее фиксировали гамма-вспышки. Также при этом она способна протекать с очень разной силой, что объясняет, почему некоторые вспышки рентгена во время гроз не сопровождаются всплесками радиоволн или света.

Ранее в российском отеле от удара молнии погибли три человека.