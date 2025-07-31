На Бали боевой петух убил мужчину

Необычная трагедия произошла на индонезийском острове Бали в городе Денпасар во время сражения боевых петухов. Как пишут местные СМИ, тут мужчина погиб после нападения одной из птиц.

Сообщается, что 50-летний И Ненгах Судана наблюдал за петушиным боем, когда один из петухов неожиданно вышел из-под контроля перед началом и бросился на другую птицу. Мужчина оказался в зоне внезапной атаки, не успел увернуться и получил смертельный удар в живот металлическим лезвием, прикрепленным к ноге петуха.

В публикации сказано, что хоть петушиные бои и запрещены во многих частях Индонезии, продолжают проводиться на Бали, где считаются неотъемлемой частью некоторых индуистских религиозных церемоний, включая ритуалы Табу-Ра, связанные с символическим кровавым жертвоприношением.

Ранее в Индии крошечный ребенок загрыз кобру.