Ученые поведали, где полезнее всего жить

Эксперты из университета Огайо в США посоветовали жить у океана или залива. По их словам, это продлит жизнь.

В ходе опыта ученые проанализировали данные о жизни и здоровье людей в 66 тысячах районах США.

Специалисты оценивали влияние близости водоемов различного типа на среднюю продолжительность жизни.

Указывается, что учитывалось немало факторов: от климата и уровня доходов до качества воздуха, транспортной инфраструктуры и степени урбанизации.

Оказалось в итоге, что в прибрежных районах, расположенных у морей и океанов, люди живут в среднем на один год дольше, чем жители внутренних районов страны.

Американцы говорят, что это связывают с более благоприятным климатом, лучшим состоянием окружающей среды, высоким уровнем жизни и доступом к зонам отдыха.

При этом примечательно, что в случае с внутренними водоемами (реки и озера) особенно в городских условиях, наблюдалась обратная тенденция: продолжительность жизни у таких жителей была ниже.

Полагается, что причиной этому может быть сочетание загрязненной среды, плотной застройки и социального неравенства, характерных для многих городских районов, расположенных у рек и озер.

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